تخفيضات تصل إلى 17 ألف جنيه على نيسان سنترا

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن تخفيضات على أسعار جميع فئات "سنترا 2020"، تشمل فئات الشكل القديم والجديد، بخصومات تصل إلى 17 الف جنيه.
ويقدم الشكل القديم من سنترا في فئتين بخصومات تصلإلى 17 ألف جنيه وتشمل :
- الفئة الأولي بسعر 272 الف جنيه بدلاً من 289 ألف جنيه.
- الفئة الثانية بسعر 290 ألف جنيه بدلاً من 307
بينما شمل الخصم أسعار الفئات الجديدة من السيارة بخصومات كذلك تصل إلى 17 ألف جنيه كالتالي:
- سنترا بريميوم S بسعر 310 ألف جنيه قبل الخصم لتصبح بسعر 293 الف جنيه.
- سنترا بريميوم SV بسعر 328 ألف جنيه قبل الخصم لتصبح بسعر 311 الف جنيه.
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