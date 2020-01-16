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تخفيضات تصل إلى 17 ألف جنيه على نيسان سنترا

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كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن تخفيضات على أسعار جميع فئات "سنترا 2020"، تشمل فئات الشكل القديم والجديد، بخصومات تصل إلى 17 الف جنيه.

ويقدم الشكل القديم من سنترا في فئتين بخصومات تصل

إلى 17 ألف جنيه وتشمل :

- الفئة الأولي بسعر 272  الف جنيه بدلاً من 289 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 290 ألف جنيه بدلاً من 307

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ألف جنيه.

بينما شمل الخصم أسعار الفئات الجديدة من السيارة بخصومات كذلك تصل إلى 17 ألف جنيه كالتالي:

- سنترا بريميوم S بسعر 310 ألف جنيه قبل الخصم لتصبح بسعر 293 الف جنيه.

- سنترا بريميوم SV بسعر 328 ألف جنيه  قبل الخصم لتصبح بسعر 311 الف جنيه.

 

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