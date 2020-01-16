تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على "توسان"

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو شبكة موزعيها بخصومات على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات هيونداي توسان 2020، تصل إلى 25 ألف جنيه. ألف جنيه. ووفقاً للتخفيضات الجديدة فإن أسعار الفئة الأولى انخفضت بمقدار 25 ألف جنيه، أما فئة Advertisements ميدلاين فتراجعت بمقدار 24 ألف جنيه، أما باقي الفئات فتراجعت بمقدار 20 ألف جنيه، وذلك بدايةً من اليوم الخميس 16 يناير. ميدلاين فتراجعت بمقدار 24 ألف جنيه، أما باقي الفئات فتراجعت بمقدار 20 ألف جنيه، وذلك بدايةً من اليوم الخميس 16 يناير. ويوضح الجدول التالي الأسعار الرسمية لـ"توسان"، بعد الخصومات الجديدة:

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