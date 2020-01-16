تويوتا تستثمر 1.5 مليار ريال في مشروع السيارة الطائرة

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا ليست غريبة عن السيارات الطائرة مع استثمارها لـ 386,792 دولار (1.45 مليون ريال) في شركة Cartivator في 2017، والآن قفزت تويوتا خطوة عملاقة للأمام مع استثمارها لـ 394 مليون دولار (ما يقارب 1.5 مليار ريال) في شركة Joby Aviation.

وتُعرف هذه الشركة بتطويرها لسيارات طائرة عمودية كهربائية بالكامل بغرض تحويلها لمشروع تجاري لنقل الركاب في المدن بشكل سريع وهادئ ومناسب سعريا.

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كما ستدعم تويوتا شركة Joby بمشاركة خبرتهم الواسعة في النصنيع وسياسات الجودة والتكلفة، وتقوم Joby حاليا بتطوير سيارة eVTOL الطائرة، والتي تصل لسرعة 322 كم\س بمدى 241 كيلومتر لكل شحنة.

وصرح رئيس تويوتا، اكيو تويودا، أن “النقل الجوي كان هدفا طويل المدى لتويوتا، وبينما سنستمر في عملنا في السيارات، هذه الاتفاقية الجديدة ستسمح لنا بنقل نظرنا للسماء”.