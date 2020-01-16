تعرف على السعر المتوقع لـ جينيسيس GV80 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس عن GV80 2021 التي تتواجد ضمن فئة الـ SUV متوسطة الحجم الفاخرة، والسؤال الذي يتبادر إلى ذهنكم الآن بالتأكيد هو كم سيبلغ سعر السيارة الفخمة في سوق المملكة؟ فحسب سعرها المعلن في كوريا الجنوبية والذي يبلغ 65.8 مليون وون كوري جنوبي، فمن المتوقع ان يبدأ سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية من 185 إلى 200 ألف ريال.

تتميز السيارة بتصميم مستوحى من نسختها الاختبارية GV80 التي تم الكشف عنها في 2017، حيث تتميز بشبك أمامي مثلثي الشكل والمصابيح الرباعية الأكبر حجماً، حيث تأتي الواجهة الأمامية مستوحاة من شعار العلامة الكورية، وبالجانبين، نلاحظ وجود زخارف معدنية كبيرة على الرفارف الأمامية مع اثنين من الخطوط الحادة المستمرة على الأبواب إلى الخلف، مع نوافذ مائلة للخلف مثل النسخة الاختبارية وعجلات 22 إنش، إضافة لمصابيح خلفية منفصلة وجناح خلفي صغير يمتد من السقف مع فاصل صغير على غطاء حقيبة الأمتعة وكلمة جينيسيس بخط كبير بين المصابيح الخلفية، في حين أن الكثير من ألواح الهيكل تأتي مصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن.

يذكر أن جينيسيس GV80 2021 تحصل على مزايا أمان مميزة هي كما يلي:

– مثبت سرعة متكيف

– تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائياً

– مراقبة انتباه السائق

– مساعد الركن

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– تعليق هوائي إلكتروني متصل بكاميرا للتعرف على التضاريس

أما فيما يتعلق بالمحركات، فستتوفر جينيسيس GV80 2021 بالمحركات التالية:

– تيربو 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن.متر

– تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر

– نظام الدفع خلفي قياسي أو والدفع على كل العجلات متاح اختيارياً

جدير بالذكر أن السيارة الفاخرة الكورية الجنوبية يُتوقع أن تصل إلى أسواق دول الخليج قبل نهاية عام 2020 لتنافس بي ام دبليو اكس 5 وأودي كيو 7 ومرسيدس GLE ذوي الحضور القوي عالمياً.