“60 صورة” تستعرض جينيسيس GV80 2021 الجديدة بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – بعد طول انتظار، كشفت صانعة السيارات الفاخرة الكورية الجنوبية جينيسيس عن GV80 2021 كأول SUV لها، والتي تأتي بتصميم مستوحى من GV80 الاختبارية التي كشفت عنها في 2017، وإليكم صور الطراز الجديد. صور جينيسيس GV80 2021:

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