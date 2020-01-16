10 معلومات تهمك عن جينيسيس GV80 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أخيراً، حصلت جينيسيس على أول سياراتها الـ SUV بعد الكشف عن GV80 2021 في كوريا الجنوبية، فعلى الرغم من امتلاكها لتشكيلة سيارات مثيرة للاعجاب، إلا أن نجاح الشركات حالياً يرتبط بشكل كبير بسيارات الـ SUV، وهو ما فهمته العديد من الشركات حتى بورشه وغيرها، وجدير بالذكر أن GV80 الجديدة مستوحاة من سيارة اختبارية تحمل نفس الاسم كشفت عنها الشركة عام 2017 في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

إليكم 10 معلومات نعرفها بشكل مؤكد حول جينيسيس GV80 2021 الـ SUV الفاخرة.

1- خيارات محركات تشتمل على محركين تيربو وآخر ديزل

ستتوفر GV80 ديزل بست أسطوانات في كوريا الجنوبية، كما ستتوفر بخيارين بنزين تيربو وإليكم تفاصيل محركات التيربو:

تيربو 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن.متر

تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر

والجدير بالذكر أن نظام الدفع خلفي قياسي أو والدفع على كل العجلات متاح اختيارياً.

2- تستخدم منصة جديدة

كما هو الحال بالنسبة لسيارات الـ SUV التي تحمل علامة هيونداي التجارية الجديدة، فإن GV80 تحصل على منصة دفع خلفي جديدة خاصة بجينيسيس، في حين يتوفر نظام دفع على كل العجلات بشكل اختياري، وسوف تحصل موديلات الدفع على جميع العجلات على ترس تفاضلي خلفي إلكتروني، كما ستحصل السيارة على عجلات مقاس 22 بوصة.

3- لها عيون على الطريق

مثل العديد من السيارات المنافسة لها، فيمكن لـ GV80 أن تُضفي سلاسة على القيادة من خلال نظام تعليق توافقي إلكتروني يستخدم الكاميرا الامامية للتعرف على ظروف الطريق القادمة.

4- شبك أمامي مميز ومصابيح أمامية أنيقة

حصلت GV80 على شبك أمامي كبير مميز للعلامة التجارية، يحيط بها زوج من مصابيح LED عالية التقنية وهي مصابيح رباعية كبيرة الحجم، وفي الخلف، تحصل السيارة مصابيح خلفية منفصلة.

5- مقصورة داخلية فاخرة

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تمتلك GV80 مقصورة داخلية أقل ما يقال عنها أنها فاخرة، حيث تتميز بتصميم أنيق وبسيط وخطوط أفقية والكثير من التطريز المميز والجلود المبطنة، وفيما يتعلق بمنافسات حجم الشاشة، فتتوفر السيارة بشاشة نظام ترفيهي مقاس 14.5 بوصة، ولم تحدد الشركة ما إذا كانت لمسية أم لا، كما تحصل على لوحة التعرف على الكتابة لاستخدام الحروف المكتوبة بخط اليد لتعيين وجهة التنقل ومزايا داخلية أخرى عديدة.

6- نوع جديد من الهدوء

تمتلك GV80 ما تسمية جينيسيس أول تقنية لإلغاء الضوضاء في العالم، والتي تتجاوز التقنية الحالية مع نظام يعتمد على معالجة الإشارات الرقمية التي تحلل ضوضاء الطريق في الوقت الفعلي، وتقوم بإلغاءه.

7- مقعد السائق ذكي!

كشفت جينيسيس أيضاً عن “مقعد السائق الذكي” الاول على الإطلاق، والذي يستخدم سبع خلايا هوائية قابلة للنفخ للمساعدة في تقليل التعب أثناء القيادة لساعات على الطرق.

8- نظام ملاحة بالواقع المعزز

على الرغم من عدم تأكيده للعديد من الأسواق، إلا أن جينيسيس تقول إن بعض الأسواق ستحصل على نظام ملاحة بالواقع المعزز الذي يوفر توجيه القيادة باستخدام الكاميرا الأمامية.

9- صف ثالث من المقاعد اختياري

تقول جينيسيس إن الصف الثالث سيكون اختيارياً لسيارة GV80 كما هو الحال مع منافسيها المحتملين مرسيدس بنز GLE وبي ام دبليو اكس 5.

10- أنظمة سلامة متطورة

تمتلك GV80 تقنيات متطورة للسلامة ومساعدة السائق، وإليكم أبرزها: