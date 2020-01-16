رينو ونيسان يكشفان حقيقة إنهاء التحالف بينهما

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت شركتي رينو ونيسان بيانات صحفية للرد على الشائعات والتقارير الصحفية حول حدوث انقسام محتمل بينهم، قائلين إن التحالف آمن وقوي.



جاءت البيان رداً على تقرير كانت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قد نشرته، ذكرت فيه أن نيسان بدأت تفعيل خطة انفصال محتمله من رينو، وأنه تم تجهيزها منذ القبض على كارلوس غصن في طوكيو، وأن هروبه من اليابان دفع مسؤولي نيسان بالتسريع من الخطة.

ولقد صرح المتحدث الرسمي للشركة اليابانية في البيان قائلاً: على عكس الشائعات الواردة في المقالات، فإن نيسان لا تفكر أبداً في إلغاء التحالف بينها وبين رينو”.

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وأضاف “أن التحالف هو مصدر القدرة التنافسية لشركة نيسان، فمن خلال التحالف، سنتمكن من تحقيق نمو مستدام ومربح، وتتطلع نيسان إلى مواصلة تقديم نتائج مربحة لجميع الشركات الأعضاء”.

على الجانب الأخر، ووفقاً لصحيفة L’Echo البلجيكية، صرح جان دومينيك سينارد رئيس مجلس إدارة شركة رينو، في بيان قائلاً: “إن التحالف الذي يضم أيضاً شركة ميتسوبيشي بالإضافة إلى شركته ونيسان، قوي ومتين، ويمكنكم وصفه لأي شيء إلا أنه منتهي”.



يذكر أنه بعد زيادة الشائعات حول انفصال الشركتين، انخفضت أسهم نيسان إلى أدنى مستوى لها خلال 8 سنوات الماضية، بالإضافة إلى هبوط أسعار أسهم رينو إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات.