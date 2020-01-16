تعرف على مخالفة وغرامة الموسيقى الصاخبة بالسيارة في أبوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة أبوظبي عن غرامة مالية تبلغ قيمتها 400 درهم، وأربع نقاط مرورية، لقائدي السيارات الذين يرتكبون “مخالفة الضجيج”، وذلك لتشغيلهم أجهزة الموسيقى بأصوات صاخبة داخل السيارات.



وأشارت إلى أن قانون المرور الاتحادي ينص على معاقبة السائق، الذي يستعمل آلة التنبيه أو مسجل السيارة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين.



وأكدت الشرطة على أن السيارات التي تصدر ضجيج من محركها يتم ضبطها لارتكاب مخالفة الضجيج، حيث تنص المادة (20) من القانون، على عقوبة مخالفة «قيادة مركبة تسبب ضجيجاً» بغرامة مالية تبلغ قيمتها 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

تأتي تلك العقوبات بسبب استخدام سائقون شبان الحدّ الأقصى لسمّاعات السيارة خلال سيرهم على الطريق، أو يشغّلون محركات سياراتهم بطريقة تحدث فرقعات صاخبة، من دون أن يلتفتوا إلى ما يسببه ذلك من إزعاج وعصبية السائقين الآخرين، ويفزع مستخدمي الطريق.

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وأكدت الشرطة أنها سوف تتعامل بحزم مع من يعمدون إلى إصدار الضجيج من سياراتهم، كما طالبت من المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية إلى الإبلاغ عن السيارات التي تزعجهم، بالاتصال بالرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.

وأوضحت أن أبرز صور الضجيج، هي استخدام أجهزة تضخيم الصوت لإطلاق الموسيقى، وتضخيم صوت محركات السيارات، واستخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها، بالإضافة إلى التفحيط بالإطارات، وبينت أن السلوك يعد من المظاهر الغير حضارية، ويسيء لصورة المجتمع.



ونوهت الشرطة على قائدي السيارات بعدم استخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها، خاصة قرب المستشفيات والمدارس، وكذلك عدم استخدامها بعصبية لتنبيه السائقين الآخرين، أو إجبارهم على إفساح الطريق لهم، حيث أن ذلك يسبب تشتيت انتباههم وإرباكهم عن مراقبة الطريق، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.