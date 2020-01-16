تعرف على درجة الخدمة لأداء زيت محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد زيت المحرك من أبرز العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية وتحافظ عليه، وتوجد العديد من أنواع زيوت المحرك في الأسواق، والتي يتم تصنيف جودتها وفقاً لرموز محددة.



ولقد كشفت هيئة المواصفات السعودية عن طريقة سهلة للتعرف على زيت المحرك الذي يتمتع بدرجة لزوجة عالية، كما بينت كيفية التعرف على درجة الخدمة لأداء زيوت محركات السيارات.



وأوضحت هيئة المواصفات أن الحرف N الذي بعد رمز الـS يدل على درجة الخدمة لأداء الزيت كما أن الحرف S يستخدم للدلالة على درجة الخدمة للزيوت في السيارات التي تعمل بالبنزين.

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وأشارت الهيئة إلى أن الرموز التالية تعتبر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشمل:

– SH

– SG

– SF

– SD

– SC

– SB

– SA.

وأكدت المواصفات على أن نوعية الزيوت التي يشار إليها برمز SJ هي أدنى درجة خدمة مسموح بتداولها إلى موديلات 1997 أما رمز SL فهي إلي موديلات 2001 وSM إلي موديلات 2005 وSN لجميع الموديلات الحديثة والقديمة وهي زيوت تساعد في خفض استهلاك الوقود.