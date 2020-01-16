جي ام سي تطلق حزمة AT4 الفاخرة عبر تشكيلة سياراتها

تعتمد العلامة الفرعية الفاخرة لقدرات القيادة على الطرق الوعرة على النجاح الكبير الذي حققته من خلال إطلاق ثلاث سيارات في أسبوع واحد

الخليج ٣٦٥ نت – تواصل جي ام سي المضي قدمًا في مجال تقديم سيارات فاخرة بقدرات قيادة مميزة على الطرق الوعرة وذلك من خلال توفير حزمة العلامة الفرعية AT4 عبر جميع طرازات سياراتها التي ستتوفر في صالات البيع بالتجزئة في عام 2020. ومع إضافة أول سيارة على الإطلاق من طراز تيرين AT4 2021 ويوكون AT4 2021، تعتزم جي ام سي مضاعفة عروض حزمة AT4 وتعزيز مكانتها في السوق مع طرح الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة الوحيدة من نوعها المخصصة للاستخدام على الطرق المعبدة والوعرة على حد سواء.

هذا وقدّمت حزمة AT4 للمرة الأولى مع شاحنة سييرا 2019، وقد تم تصميم هذه الحزمة بطابع خاص وفريد لتوفر قدرات موثوقة وتقنيات فاخرة. وتتميز طرازات AT4 بمزيج فريد من نوعه من قدرات القيادة الفائقة على الطرقات الوعرة، وتكنولوجيا مبتكرة وتصميم جريء، إلى جانب تحسينات جي ام سي الفاخرة التي توفر إضافات عملية تناسب نمط حياة المغامرات الخارجية. وتتضمن التفاصيل الرئيسية في حزمة AT4 تصميمًا خارجيًا صلبًا يتضمن شبكًا أماميًا من الكروم الأسود، وإطارات لمصابيح الضباب وعتبات خلفية مميزة، بالإضافة إلى تصميم داخلي فريد تتخلله عناصر أصلية من الألومنيوم وخيارات فاخرة لألوان الأقمشة المستخدمة.

واستندت الشركة في قرار تعميم حزمة AT4 في جميع سياراتها إلى الإقبال الكبير من قبل العملاء. إذ ارتفعت مبيعات سييرا في عام 2019 على أساس سنوي، ولعبت حزمة AT4 دورًا كبيرًا في هذا النمو. وتشير بيانات المشترين الأوائل لشاحنة سييرا AT4 أنهم من فئة عمرية أصغر سنًا من العملاء التقليديين للشاحنات الخفيفة كاملة الحجم، ويتحلون بروح المغامرة والنشاط. وهم ينجذبون إلى المزايا الفاخرة في سيارات جي ام سي ذات التصميم الرياضي الذي يوحي بالقوة ويتمتع بقدرات حقيقية للقيادة على الطرقات الوعرة.

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وفي تعليق له، قال فِل بروك، نائب رئيس جي ام سي للتسويق: “تواصل حزمة AT4 مسيرة جي ام سي في الدخول بقوة إلى مجال الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة ذات قدرات القيادة على الطرقات الوعرة والمناسبة للمغامرات الخارجية. وقد قمنا في سياق تطوير كل نوع من أنواع حزمة AT4، بالإصغاء جيدًا لعملائنا لنضمن أن تلبي سياراتنا متطلبات أساليب حياتهم النشطة.”

وتم تصميم طرازات AT4 لتعزيز القدرات والتكنولوجيا المصممة خصيصًا لتلبية رغبات واحتياجات العملاء. وهذه الرؤية واحدة في جميع طرازات AT4، كما أن مستوى القدرات يتناسب مع احتياجات العملاء في كل فئة من فئات السيارات. ومن أبرز المزايا الهندسية في تشكيلة AT4: