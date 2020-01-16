نيسان نافارا 2021 ستحصل على تصميم جديد ومحرك V6

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت نيسان عن خطط بناء نافارا الجديدة كليا في 2017، والآن ظهرت تفاصيل جديدة عن الموديل من أصحاب الوكالات، والذين اطلعوا على البيك اب، ليصرحوا لـ Autoblog أن نافارا 2021 ستكون “أكثر عضلية بكثير ومشابهة لتايتان”.

كما أشارت الوكالات أن نيسان ستتخلى عن نسخة المقصورة الممتدة King Cab ببابين وصفين من المقاعد مع رغبتها في التركيز على نسخة الأربعة أبواب لرواجها الكبير حاليا، وقد رأينا سيارات بيك اب جديدة مثل جيب جلاديتور وهوندا ريدج لاين تنطلق بنسخة الأربعة أبواب حصريا.

كما أشارت تقارير غير مؤكدة أن نافارا ستعتمد على نسخة قصيرة لنفس منصة موديل تايتان، ولكن مصادر أخرى أشارت إلى اعتماد البيك اب على نسخة محدثة للمنصة الحالي، وبغض النظر عن المنصة، ستتخلى نيسان عن محركات 2.5 و4.0 لتر القديمة وعن الجير اليدوي بخمس سرعات كذلك.

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نافارا الجديدة قد تنطلق بمحرك V6 سعة 3.8 لتر جديد كليا وجير اوتوماتيكي بثمان سرعات، بقوة تقترب من 300 حصان، مع كفاءة استهلاك وقود أفضل من نافارا الحالية، وقد تعهدت نيسان بإطلاق نافارا 2021 “قريبا”.