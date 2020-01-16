جينيسيس ستقدم 6 سيارات جديدة بحلول عام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء حفل تدشين جينيسيس GV80 وتحدث رئيس التصميم لوك دونكيرفولك عن جذور لغة تصميم العلامة الجديدة، ظهرت ست صور سيارات مظللة في الخلفية.

دونكيرفولك صرح بالتالي: “أعلم انكم ترغبون في المزيد من التفاصيل عن هذه الصورة، ولكنها ستظل سرا للوقت الحالي”، وبالنظر للصورة نرى في الغالب G80 وG70 المحدثتين بالإضافة إلى GV70 كروس اوفر القادمة مع GV80 الأكبر حجما.

الباقي غامض.. غالبا نرى صورة تلميحية لموديل جديد مبني على سيارة “اسينشا” الاختباربة البديعة، والتي أشار رئيس جينيسيس بقوة إلى تطوير موديل إنتاجي لها بمولد طاقة كهربائي.

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كما نرى ظل سيارة هاتشباك صغيرة وغريبة بعض الشيء، والتي تذكرنا بسيارة “مينت” الاختبارية الكهربائية بمقعدين ومدى 322 كيلومتر.

تظل هذه تخمينات في الوقت الحالي، وقد وعدت جينيسيس بإطلاق الست موديلات بحلول 2021 ونتطلع إليهم جميعا.