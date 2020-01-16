جينيسيس الكورية تكشف عن أول SUV فارهة من إنتاجها

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة جينيسيس، عن أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "SUV" من إنتاجها من طراز GV80 2020.

قدمت جينيسيس نسخة اختبارية من GV80 في 2017، وتأتي النسخة الإنتاجية الآن بتصميم مستوحى منها، ما يظهر مع الشبك الأمامي مثلثي الشكل والمصابيح الرباعية الأكبر حجماً، حيث تأتي الواجهة الأمامية

مستوحاة من شعار العلامة الكورية.

ومن المنتظر أن تتوافر جينيسيس GV80 2020 باثنين من محركات البنزين حسب السوق الذي ستطرح به ليكون الأول 4 سلندر 2.5 لتر تيربو بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن.متر، مع خيار لمحرك V6 تيربو 3.5

لتر بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بدفع خلفي أو كلي للعجلات وناقل 8 سرعات أوتوماتيكي.

وتقدم جينسيس مستوى متقدم من الأمان مع 10 وسائد هوائية قياسية، ومثبت سرعة متكيف، مع إمكانية تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية، ومساعد الطرق السريعة، ومراقب انتباه السائق، ومراقبة المرور الخلفي وتفادي الاصطدامات أثناء الركن، بجانب نظام تعليق هوائي إلكتروني متصل بكاميرا للتعرف على تضاريس الطرق والتكيف معها لأقصى راحة ممكنة.

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