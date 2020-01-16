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الخليج ٣٦٥ نت – بدأت تويوتا اختبار فورتشنر فيس لفت الـ SUV حيث تم رصد السيارة لأول مرة مؤخراً في تايلاند، والجدير بالذكر أن الجيل الحالي من فورتشنر ظهر لأول مرة في عام 2015، وكان النموذج الاختباري مموه بشدة، لكن بإلقاء نظرة فاحصة على السيارة سنلاحظ بعض تعديلات التصميم.
في البداية يبدو أن المصد والشبك الأمامي تم تحديثهم بطريقة مستوحاة من راف فور الأحدث، ومن المتوقع أن يحصل المصد الأمامي على مصابيح ضباب أفقية أكثر مثل تلك المستخدمة في فورتشنر TRD سبورتيفو، كما ستحصل فورتشنر الجديدة على مصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها، بالإضافة إلى تغييرات صغيرة في ألواح السيارة، كما ستحصل على جنوط بتصميم جديد أيضاً.
أما بالنسبة للتحديثات الداخلية، فلا يوجد معلومات عنها بعد، لكننا نتوقع حصولها على نظام ترفيهي أفضل وتغييرات طفيفة أخرى بالمقصورة.
وفيما يتعلق بالمحركات، فيتم بيع فورتشنر الحالية مع العديد من خيارات المحركات البنزين والديزل حول العالم، مثل محركات البنزين 2.7 و4 لتر ومحركات الديزل 2.4 و2.8 و3 لتر.
كانت هذه تفاصيل خبر تويوتا فورتشنر 2021 فيس لفت تظهر لأول مرة أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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