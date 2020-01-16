جي ام سي تكشف عن الجيل التالي من سيارات يوكون ويوكون إكس إل 2021 “المواصفات والتفاصيل الكاملة”

جي ام سي تكشف عن الجيل التالي من سيارات يوكون ويوكون XL

يتربع على عرش هذه التشكيلة طراز دينالي وأول طراز AT4 على الإطلاق

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ام سي اليوم عن الجيل التالي من سيارات الدفع الرباعي الرائدة، يوكون ويوكون XL 2021، المعززة بتقنية رائدة في فئتها وبقدرات جبارة تمت هندستها بعناية فائقة.

وفي تعليق له، قال دنكان ألدريد، نائب الرئيس العالمي لعلامتي بويك وجي ام سي: “تعد جي ام سي يوكون سيارة دفع رباعي فاخرة كاملة الحجم تم تصميمها بما يناسب الاستخدام العملي. وتوفر يوكون الجديدة جميع ما يرغب به العملاء من مزايا فائقة وتكنولوجيا وظيفية وقدرة في القيادة على مختلف أنواع التضاريس.”

ويتصدر طراز دينالي وطراز AT4 الذي يتم تقديمه لأول مرة في يوكون تشكيلة عام 2021 من هذه السيارة المميزة لتوفير سيارة فاخرة في فئة سيارات الدفع الرباعي. وترتقي يوكون إلى مستويات أعلى من حرفة الصنع وفخامة تجربة الركوب من خلال مجموعة من المزايا المتقدمة والتقنيات الرائدة في فئتها، والتي تضم:

تصميم داخلي جديد كلياً في تشكيلة سيارات يوكون، يبرز أرقى مستوياتها في طراز دينالي الحصري، وحجرة التبريد في الكونسول المركزي الرائدة في فئتها كخيار متوفر.

يوفر نظام التعليق الهوائي التكيفي عند الزوايا الأربع (متوفر)، الأول من نوعه في هذه الفئة، راحة استثنائية أثناء الركوب، ويتيح للسائق، عند تشغيل وضع 4WD LO، رفع هيكل السيارة لمسافة تصل إلى بوصتين (50 ملم) لتقديم مزيد من مسافة الخلوص الأرضي عند القيادة على الطرق الوعرة (متوفر في وقت لاحق).

9 أنماط ومشاهد تصوير للكاميرا ، هي الأكثر في هذه الفئة من السيارات، لتعزيز وعي السائق، بما في ذلك نظام الرؤية المحيطية عالية الوضوح، ومرآة الكاميرا الخلفية.

نظام عرض على الزجاج الأمامي متعدد الألوان متوفر، قياس 15 بوصة، يعرض سرعة السيارة ونظام الملاحة، وميزات السلامة وغيرها من المعلومات التي تركز على السائق.أقوى محرك في فئة سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، وهو محرك V8 جديد كليًا سعته 6.2 لتر مزود بنظام الإدارة الديناميكية للوقود (يتوفر بشكل قياسي في طراز دينالي) وينتج قوة حصانية تقدر بـ 420 حصان، ويقترن بناقل حركة قياسي بـ 10 سرعات.

نظام 4WD™ للاستجابة النشطة الجديد كليًا (متوفر)، وهو مزيج من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك نظام القفل التفاضلي الإلكتروني محدود الانزلاق (eLSD)، الذي يراقب ظروف الطريق بشكل مستمر ويتفاعل معها لتحسين قدرة الجر والتحكم.

دينالي، أعلى مستويات الفخامة

يعبر طراز يوكون دينالي 2021 عن مظهر يعكس مزيد من الثقة ونسب محسّنة، بفضل قاعدة عجلاته الطويلة وهيكله الجديد. وعلى غرار التصميم الخارجي الجريء الجديد، فإن المقصورة الداخلية لسيارة يوكون الجديدة تمتاز بأرقى مستويات الفخامة والتكنولوجيا.

وقد عززت دينالي، العلامة التجارية الفرعية الفاخرة من جي ام سي، النمو المتواصل لهذه العلامة التجارية الرائدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بإضافة مستوى أرقى من التصميم وحرفية الصنع المتميزة. وتم طرح حزمة دينالي للمرة الأولى في طراز العام 1999 من سيارة يوكون، ومنذ ذلك الحين تم توسيع نطاق هذه الحزمة الفاخرة لتغطي جميع خطوط إنتاج سيارات جي ام سي، إلا أنها بقيت على الدوام مرتبطة بشكل رئيسي بسيارة يوكون. وجدير بالذكر أن غالبية مشتري سيارة يوكون يختارون طراز دينالي، الأمر الذي يجعل من هذه الحزمة التصميمية نقطة محورية في تصميم الجيل التالي.

وفي هذا السياق، تقول هيلين إيمسلي، المدير التنفيذي للتصميم في جلوبال بويك وجي ام سي: “تعد سيارة يوكون الطراز الأساسي الذي أطلقنا من خلاله حزمة تصميم دينالي في عام 1999، والآن بعد أكثر من 20 عامًا، تعود هذه السيارة لتحمل تصميم دينالي فائق الفخامة. وتوفر هذه الحزمة التصميمية تجربة فاخرة رفيعة المستوى مع تصميم داخلي جديد وحصري بالكامل يقترن مع تصميم خارجي أكثر جرأة وتميزًا.”

ولأول مرة على الإطلاق، تتمتع طرازات دينالي بتصميم داخلي حصري، يشمل لوحة عدادات جديدة تمامًا، ومقاعد فريدة من نوعها، وأربعة أنماط لونية مميزة تعكس كل منها شخصيتها الخاصة، ومواد أصلية فاخرة.

وتضم جميع الأنماط اللونية الأربعة لمسات من الخشاب الأصلي، تعكس مظهرًا طبيعيًا وملمسًا حقيقيًا. كما يتم قص وتطريز الجلود المستخدمة في طرازات دينالي يدويًا لتحمل نمط دينالي الفريد من نوعه.

ويأتي الشبك الأمامي اللامع الخاص بطراز دينالي أكبر حجماً وأكثر تفصيلاً مما هو موجود في الطرازات الأخرى، مع أبعاد دقيقة تضم أكثر من 10,000 سطح فردي عاكس. كما تختلف تكنولوجيا الإضاءة المتطورة في يوكون دينالي عن الطرازات الأخرى، حيث تأتي الإضاءة المميزة لعلامة جي ام سي على شكل حرف C من خلال مصباح رفيع بارز يوفر إضاءة LED نهارية موحدة. وتستخدم المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب وغيرها من العناصر المضيئة الأخرى في هذا الطراز إضاءة LED، مع عدسات مصنوعة من مواد متينة بجودة تشابه جودة الكريستال.

وبطبيعة الحال، فإن طراز دينالي يقدم أعلى مستوى من العناصر الفاخرة والمحتوى المتميز في سيارتي يوكون ويوكون XL الجديدتين. ومن أهم المزايا الجديدة في هذا الطراز:

كاميرا رؤية محيطية عالية الوضوح

شاشة عرض رأس متعددة الألوان قياس قطرها 15 بوصة

تنبيه اكتشاف المشاة في الخلف

الجيل الرابع من نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة

نظام التعليق الهوائي التكيفي

نظام 4WD™ للاستجابة النشطة

فتحة سقف بانورامية

عجلات فاخرة مقاس 22 بوصة متوفرة

أول طراز يوكون AT4 على الإطلاق

بعد الشعبية الكبيرة التي حظيت بها بيك أب سييرا AT4 الجديدة وأكاديا AT4 اللتين جرى طرحهما مؤخرًا، تركز يوكون AT4 على المغامرات على الطرقات الوعرة. وستقدم جي ام سي علامة AT4 الفرعية الجديدة عبر مجموعة منتجاتها كاملة بنهاية العام 2020.

تستوحي يوكون AT4 تصميمها من الطرقات الوعرة بما يتناسب مع قدراتها القوية. وتتميز أول يوكون AT4 بواجهة أمامية فريدة تشبه من حيث الشكل التضاريس الوعرة، وتدعم من حيث المضمون قدرات القيادة على طرقات هذه التضاريس. ويقترن ذلك مع نظام التعليق الهوائي التكيفي من الزوايا الريع، بحيث يمكن رفع AT4 عن مستوى الأرض بارتفاع إضافي يبلغ 2 بوصة (50 ملم). وحين تعمل يوكون AT4 بهذا الارتفاع، فهي توفر زاوية أمامية تبلغ حوالي 32 درجة على مستوى الأرض تعزز من قدرات السيارة على الطرقات الوعرة. ويختلف طراز AT4 عن المظهر الخارجي المستوحى من الكروم في طراز دينالي، حيث تأتي التجهيزات بلون الهيكل أو بلمسات داكنة بالكامل، فضلًا عن وجود زوجين من مقابض السحب الحمراء على غرار تلك المتوفرة في سييرا AT4.

تشمل المزايا الأساسية في AT4:

علبة تبديل سرعات بسرعتين

نظام التعليق الهوائي التكيفي

إطارات غوديير قياس 20 بوصة لجميع التضاريس

نظام اختيار السحب مع نمط القيادة على الطرقات الوعرة

نظام التحكم على المنحدرات

لوحات منع الانزلاق لحماية المناطق الهامة من الهيكل السفلي

مقاعد بأسطح وتطريز من الجلد حصرية لطراز AT4

لون أسود لمّاع داخلي فريد مع لمسات من الأحمر الغامق

مقود قابل للتدفئة ومقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية ومقاعد الصف الثاني الجانبية قابلة للتدفئة

وقال جيم داناهي، كبير المهندسين التنفيذيين للشاحنات الكبيرة: “تمثلت مهمتنا مع الجيل التالي من يوكون في تقديم سيارة قادرة على القيادة على الطرقات الوعرة وتتمتع بتصميم داخلي متميز وتكنولوجيا متقدمة ومساحة رائدة في فئتها تتسع لثمانية أشخاص وحمولتهم”.

الارتقاء بالقدرات مع نظام الدفع الرباعي ذو الاستجابة النشطة وعناصر التحكم المتقدمة بالشاسي

يمكن اعتبار نظام الدفع الرباعي ذو الاستجابة النشطة الجديد كليًا بمثابة القلب النابض لسيارة يوكون الجديدة، وهو مزيج من الأنظمة التقنية التي تشمل علبة تبديل سرعات بسرعتين ونظام اختيار السحب وعناصر التحكم بالشاسي ومجموعة إلكترونية جديدة من التروس التفاضلية محدودة الانزلاق. ويضاف إلى ذلك نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات، مما يسمح لسيارة يوكون بتوفير تجربة القيادة المتطورة والمواصفات التي ترتبط عادة بالسيارات الأصغر حجمًا، ولكن بقدرات تناسب متطلبات عملاء سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم من جي ام سي.

هذا ويوفر نظام التعليق الهوائي المتكيف للقيادة من الزوايا الأربع إمكانية تعديل ارتفاع السيارة لما يصل إلى 4 بوصة (100 ملم) بالمجمل، مع توفر ميزة الضبط الذاتي للمستوى أتوماتيكيًا. كما يمكن للسائقين رفع الهيكل بما يصل حتى 2 بوصة (50 ملم) لتوفير ارتفاع أكبر عن مستوى الأرض عند القيادة على الطرقات الوعرة.

وأثناء القيادة على الطرقات السريعة، يقوم النظام بتخفيض ارتفاع سيارة يوكون تلقائيًا بمعدل ¾ بوصة (20 ملم) من أجل تحسين الديناميكيات الهوائية وكفاءة استهلاك الوقود. وتتوفر إعدادات يمكن للسائق ضبطها من أجل خفض السيارة بمقدار 2 بوصة (50 ملم) للمساعدة في دخول وخروج الركاب من السيارة أثناء توقفها. وتساعد ميزة الضبط الذاتي للمستوى في تعزيز الراحة وقدرات التحكم، لاسيما عندما وجود حمولة كبيرة في السيارة أو أثناء القطر.

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يتيح نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، وهو تقنية ظهرت بداية في السيارات الرياضية، التحكم الدقيق بالهيكل وبقدرات التحكم بالقيادة على الطريق في آن معًا. وتعتبر هذه التقنية واحدة من أسرع أنظمة الإخماد استجابة في الصناعة، حيث تستخدم أجهزة الاستشعار لقراءة الطريق بصورة مستمرة وتعديل معدل الإخماد من الصدمات بصورة فورية تقريبًا. ويستجيب هذا النظام بصورة أسرع بكثير من ممتصات الصدمات التقليدية من أجل الحد من الاهتزازات والارتجاج وميلان الهيكل، وهي أمور تتكرر عادة بصورة أكبر في سيارات الدفع الرباعي.

وتعمل مجموعة التروس التفاضلية محدودة الانزلاق المتوفرة على إدارة عزم الدوران بشكل جانبي عبر السيارة من أجل تعزيز الثقة أثناء القيادة على الطرقات. ويمكن لهذا النظام إدارة عزم دوران المحور وسلوك السيارة بشكل استباقي بناء على مدخلات متعددة من السيارة. ففي حال الكشف عن انزلاق العجلة على أي من الجانبين، يستجيب النظام بسرعة لتحويل القوة إلى العجلة ذات السحب الأفضل. ويستوحي هذا النظام بعض اللمسات من السيارات الرياضية ليوفر خصائص لا مثيل لها في التحكم بالقيادة مع مستوى محسّن من الأداء لم يسبق له مثيل في سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم. وتمتلك مجموعة التروس التفاضلية محدودة الانزلاق في سيارة يوكون القدرة على تفعيل الترس التفاضلي ليوفر القدرات التي يحتاج إليها العملاء ضمن حزمة أكثر تقدمًا. وعند اختيار نمط القيادة رباعي الضغط المنخفض، تعمل المجموعة عند قفل عزم الدوران لمنع انزلاق العجلة عند القيادة على الطرقات الوعرة.

وتعمل هذه التقنيات مجتمعة على تحسين هندسة أداء السيارة لتعزز مكانة سيارة الدفع الرباعي الفاخرة كبيرة الحجم عبر تقديم مجموعة واسعة من القدرات على جميع التضاريس وتوفير أداء آمن في الظروف المناخية السيئة، ومنح السائقين الثقة بجودة القيادة اليومية.

مساحة داخلية وقوة رائدة ضمن فئتها

يتوفر أمام سائقي طرازي يوكون ويوكون XL ثلاثة خيارات للمحرك، أبرزها الإصدار الجديد كليًا من محرك V8 سعة 6.2 ليتر، الذي يوفر قوة تبلغ 420 حصانًا و624 نيوتن للمتر من عزم الدوران، لتتخطى بذلك أي منافس آخر. وأما المحرك القياسي فهو عبارة عن محرك V8 سعة 5.3 ليتر الجديد كليًا. ويتضمن المحركان سعة 5.3 ليتر و6.2 ليتر تقنية التشغيل/الإيقاف والنظام الديناميكي لإدارة الوقود الجديد الذي يسمح للمحرك بالعمل على ما بين اسطوانتين إلى ثمانية، بحسب الحاجة، من أجل تعزيز القوة والكفاءة.

ويقترن المحركان مع ناقل حركة أتوماتيكي بعشر سرعات مع زر تبديل السرعات بنظام نقل السرعة الإلكتروني الدقيق من جي ام سي.

المكاسب المحققة على مستوى المساحة الداخلية

لطالما اشتهرت يوكون بتوفير مساحة داخلية كبيرة، ويتقدم طراز 2021 خطوة للأمام في هذا المجال من حيث توفير مساحات قابلة للاستخدام للعملاء. وبفضل وجود قاعدة عجلات أطول بحوالي 127 ملم وزيادة في الطول الإجمالي بمقدار 155 ملم مقارنة بالطراز الحالي، توفر هذه السيارة حيزًا أكبر للقدمين في الصف الثالث بنسبة 41% ومساحة أوسع للحمولة بنسبة 66% خلف الصف الثالث.

وتم تحقيق هذه المساحة الإضافية في طراز يوكون بكفاءة، إذ أن الزيادة الإجمالية في طول السيارة لا تتجاوز 3%، بينما تبلغ الزيادة القصوى لحيّز الحمولة 30%. وأما طراز يوكون XL فيحتفظ بلقبه كأكثر سيارات الدفع الرباعي الكبيرة سعة في جي ام سي بالنسبة للركاب والحمولة، مستفيدًا من زيادة قدرها 104 ملم في قاعدة العجلات. ويسهم هذا الأمر في زيادة المساحة المتوفرة لكل من الركاب والحمولة، مع تغيير بسيط (لا يزيد عن 1%) في الطول الإجمالي لهذا الطراز. وتتضمن كلتا السيارتين اليوم أرضية حمولة أكثر انخفاضًا واتساقًا لتسمح بالوصول إلى حيز الحمولة بسهولة أكبر.

هذا وتتميز كلتا السيارتين بسهولة الوصول إلى مقاعد الصف الثالث أكثر من أي وقت مضى، بفضل مقاعد الصف الثاني القابلة للانزلاق التي تسهل حركة الدخول والخروج. ويمكن أن تنزلق مقاعد الصف الثاني حتى 140 ملم، في ميزة تعتبر الأولى من نوعها لركاب يوكون.

تتضمن يوكون تقنيات متقدمة رئيسية، تشمل:

توافرية أكبر لميزات الأمان النشطة، تشمل الفرملة الطارئة الأتوماتيكية ، وكاميرا الرؤية المحيطية عالية الدقة ، وكاميرا الرؤية الخلفية ، ونظام تنبيه حركة المشاة من الخلف الجديد .

ميزات قطر جديدة مصممة لتحسين تجربة وصل المقطورة، وتعزيز الثقة بالقيادة عند سحب المقطورة.

منصة رقمية جديدة وآمنة للسيارة تتميز بخمسة أضعاف قوة المعالجة ووظيفتها دعم التقنيات الجديدة والمحسنة في السيارة.

سيتم إنتاج طرازي يوكون ويوكون XL 2021 الجديدين كليًا في مصنع آرلينغتون للتجميع التابع لجنرال موتورز في تكساس. وسيتم توفير المزيد من التفاصيل والمواصفات الكاملة مع اقتراب موعد الإنتاج.

2021 GMC Yukon Denali

(L to R) 2021 GMC Yukon Denali and AT4

2021 GMC Yukon XL Denali

2021 GMC Yukon Denali

2021 GMC Yukon Denali

2021 GMC Yukon AT4

2021 GMC Yukon AT4