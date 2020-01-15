تعرف على عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في "ديسمبر"

كتب: باسل الحلواني

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للسيارات أن عدد السيارات التي تم ترخيصها من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر الماضي في وحدات المرور والمؤمن عليها إجباريا بلغ 388 ألف و3 مركبة من

بينها 39 ألف و548 مركبة زيرو.

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كما أكدت البيانات الصادرة عن "المجمعة"، أن عدد السيارات الملاكي "الزيرو" 15 ألفا و807 سيارة و61 مركبة كهربائية و572 ترخيص

مؤقت.

ووفقاً لـ"المجمعة المصرية للتأمين"، فإن عدد السيارات الأجرة بلغ 571 سيارة، وأتوبيس المدارس بلغ عددها 57 أتوبيسا، أما أتوبيسات السياحة فبلغ عددها 74، والمقطورات بلغت 102 سيارة، فيما بلغ عدد الأتوبيسات الخاصة بلغ 2921 أتوبيسا، أما الدراجات النارية الزيرو فبلغ عددها 15304 دراجة نارية.