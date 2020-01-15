"إم جي" تحصل على تصنيف 5 نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة

كتب: باسل الحلواني

استطاعت علامة إم جي، أن تحصل على تصنيف خمس نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (European New Car Assessment Program - Euro NCAP) وذلك فيما يخص مستويات السلامة التي يتمتّع بها اثنان من أحدث طرازات العلامة التجارية، وهما MG ZS EV الكهربائية بالكامل وMG HS الجديد كلّياً، واللذين بدأ بيعهما في أسواق منطقة الشرق الأوسط مؤخراً.

أصبحت MG ZS EV أول مركبة رياضية متعدّة الاستعمالات (SUV) صغيرة كهربائية بالكامل موجودة في أوروبا وتتوافق مع معايير السلامة العالية لبرنامج Euro NCAP الأوروبي من فئة الخمس نجوم.

إضافة لهذا، حصلت MG HS على تقييم خمس نجوم للسلامة من البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة (Australian New Car Assessment Program - ANCAP)، مما يجعلها أول مركبة SUV تحمل علامة MG التجارية تحصل على شهادة ‘خمس نجوم’ مزدوجة لمعايير السلامة في كل من أوروبا وأستراليا.

من جهتها، تتألّق MG HS الجديدة كلّياً عبر شكل مركبة SUV لكنها تتمتع بروحية سيارة رياضية.

ومن أبرز خصائص الطبيعة الرياضية لطراز HS هي محرّك وقود البنزين سعة 2.0

ليتر بالشاحن التوربيني والذي يولّد قوّة قدرها 231 حصاناً ويتصل بعلبة تروس مزدوجة القابض من ست سرعات. ويتمّيز هذا المحرك بكونه أقوى من أي أنظمة توليد حركة أخرى لدى المنافسين. وإلى جانب وجود زر خاص بوضعية قيادة Super Sport الرياضية الفائقة، تشير المقاعد الرياضية المشابهة لمقاعد السباقات وملاقط المكابح باللون الأحمر مثل تلك المتوفرة في سيارات السباق، إلى التراث الرياضي العريق الذي تتمتّع به MG والذي يظهر بقوّة عبر هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات المتطوّرة. وكما هو الحال في جميع طرازات MG، تضم هذه المركبة باقة واسعة جداً من أحدث التجهيزات، لكن شخصيتها الفريدة تميزها عن باقي الطرازات المتوفرة في السوق، إضافة إلى باقي مركبات SUV ضمن مجموعة طرازات MG.