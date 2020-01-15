"تتنبأ برغباتك قبل أن تتطلبها".. قريبًا تقنية جديدة من جنرال موتورز

كتب: باسل الحلواني تعتزم شركة جنرال موتورز الأمريكية، طرح تقنية جديدة تنبؤية غرضها تلبية حميع طلبات قائد المركبة بدون أن يسأل حتى، ووفقاً للشركة الأمريكية فإن هذه الميزة الجديدة قادمة قريبا. Advertisements ويمكن لهذه الميزة على سبيل المثال أن تجهز نظم المعلومات الترفيهية مثل تشغيل الحلقة القادمة من برنامجك الإذاعي المفضل، أو ستقوم السيارة بطلب قهوتك الصباحية لتكون جاهزة فور وصولك. المثال أن تجهز نظم المعلومات الترفيهية مثل تشغيل الحلقة القادمة من برنامجك الإذاعي المفضل، أو ستقوم السيارة بطلب قهوتك الصباحية لتكون جاهزة فور وصولك. وتؤمن جنرال موتورز أن تقنيات كهذه ستؤكد على مكانتها كشركة لا تزال قادرة على الابتكار والإبداع التقني وليست مجرد اسم تاريخي يكتفي بطرح سيارات وشاحنات تقليدية. وترغب جنرال موتورز في إيصال هذه الفكرة للناس، خاصة مع انبهارهم الحالي بالشركات التقنية الصاعدة مقارنة بالشركات التي تفضل عمليات التصنيع الثابتة والمتقنة.

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