تويوتا تكشف عن طراز جديد ينافس رينو كابتشر ونيسان جوك

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، لإطلاق طراز جديد قامت بتطويره ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات " SUV".

ووفقاً لعدد من مواقع السيارات العالمية المتخصصة فإن سيارة "تويوتا" المرتقبة سوف تكون أصغر من سيارتها الشهيرة C-HR.

وبحسب عدد من الخبراء فإن الطراز الجديد سوف يعتمد على قاعدة عجلات GA-B، التي تم استخدامها سابقاً في "تويوتا ياريس" 2020 الجديدة، لتصبح بذلك

ثاني طرازات تويوتا التي تستخدم هندسة GA-B المرنة، لكنها ستكون أطول بحوالي 4 سم، حيث ستحصل على قاعدة عجلات أطول وأعرض، كما تتناسب هندسة GA-B مع نسخ أكثر تطوراً من نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات، أما بالنسبة للمحرك، فهناك احتمال كبير أن تتوفر السيارة بمحركات هجينة فقط، من ضمنها المحرك المتوفر في ياريس الجديدة سعة 1.5 لتر الذي يعمل إلى جانب محرك كهربائي ليولدا قوة 113 حصان، وقد يتوفر أيضاً محرك بنزين تقليدي سعة 1.5 لتر.

وبات مؤمن المؤكد أن يتم طرح سيارة تويوتا الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتدخل في منافسة شرسة مع رينو كابتشر ونيسان جوك، وستكون السيارة متشابهة في حجمها مع معظم السيارات الصغيرة الحالية، حيث سيكون طولها حوالي 4 أمتار، مايمكنها المنافسة في فئة B-SUV الأوروبية لأول مرة في تاريخ "تويوتا".