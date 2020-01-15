فورد برونكو 2021 تكشف عن تصميمها الصندوقي لأول مرة في صور تجسسية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – منذ إعلان فورد عن برونكو الجديدة في 2017 وقد ظهرت في عدد كبير من الصور التجسسية في مراحل التطوير المبدئية، والآن ظهرت صور جديدة لبرونكو تبدو في مراحل التطوير الأخيرة، مع الإبقاء على التمويهات الكثيفة، والتي فشلت مع ذلك في إخفاء التصميم الصندوقي الواضح للسيارة.

تمويهات السقف غالبا تخفي ألواح سقفية يمكن إزالتها، مع تصميم مستقيم للمقدمة وأطراف أمامية وخلفية قصيرة، وهو ما يفضله عشاق القيادة على التضاريس الوعرة، وقد أكدت فورد منذ الإعلان عن الموديل أن برونكو ستكون سيارة تضاريس وعرة حقيقية لا تقل عن جيب رانجلر وتويوتا فور رانر وغيرهما من المنافسين.

برونكو التي ظهرت هنا هي نسخة الأربعة أبواب، وستكون هناك نسخة ببابين مثل رانجلر، كما قد نرى نسخة بيك اب كذلك بمحرك 2.3 لتر ايكوبوست وجير 10 سرعات من فورد رينجر.

وقد صرحت فورد بتدشين السيارة في الربيع، مع إشارة تقارير إلى تدشينها المحتمل في معروض ديترويت للسيارات في يونيو.