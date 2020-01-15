"كيا" تكشف عن مفاجأة لعشاق السيارات الرياضية

كتب: باسل الحلواني

فجرت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، مفاجأة لعشاقها حول العالم، بعدما كشفت عن أحدث طرازاتها من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة XCeed.

وتعد XCeed، من أكثر السيارات الرياضية التي تحمل علامة كيا، شعبية في الأسواق العالمية، وجاء الإصدار الجديد بتغييرات كلية لعل أبرزها التصميم الانسيابي والهيكل الأنيق الذي يتداخل فيه اللونان

الأصفر والأسود مع عناصر الكروم المميزة.

ويبلغ طول هيكل السيارة 4 أمتار و39 سنتيمترا، أي أطول بقليل من هياكل سيارات Ceed الحالية، أما ارتفاعها فهو 149 سم، وعرضها 182 سم.

وتزينت المقصورة الداخلية للسيارة بعناصر من اللون الأصفر والكروم، وحصلت على مقاعد رياضية، وواجهة قيادة

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متطورة مزودة بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى في منتصفها، يمكن الاعتماد عليها للتحكم بأنظمة الصوت والمولتيميديا ورؤية الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية.

وطرحت هذه السيارة بعدة طرازات من المحركات: محركات بنزين بـ 3 أسطوانات وعزم 120 و140 حصانا، ومحركات بنزين بـ 4 أسطوانات وعزم 204 أحصنة، كما حصلت على محركات ديزل بسعة 1.6 ليتر وعزم 115 و136 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ومصابيح LED متطورة، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.