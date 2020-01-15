تويوتا تطور SUV جديدة ستستند على سيارة ياريس

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تويوتا رسمياً عن خططها لبناء SUV صغيرة تستند إلى نفس منصة الجيل الرابع من ياريس، وقد تم الإعلان عن ذلك في حدث في أمستردام، حيث تم الكشف عن صور ظلية للسيارة برسم تخطيطي رسمي يصور سيارة ركوب عالي أنيقة وصغيرة إلى حد ما مختلفة بشكل كبير عن ياريس هاتشباك.

في الواقع، هذا هو بالضبط ما أرادت تويوتا تحقيقة وفقاً لنائب الرئيس التنفيذي لتويوتا أوروبا، حيث أشار إلى أننا لا نحتاج إلى الانتظار طويلاً لرؤية التصميم النهائي، مع طموحات أن تتجاوز مبيعات هذه الطرز في أوروبا نسبة 30% من مبيعات سيارات تويوتا بحلول عام 2025.

وكما ذكرنا سابقاً، فستحصل الـ SUV المستندة على ياريس على منصة GA-B الجديدة من تويوتا، والتي يتم مشاركتها مع الهاتشباك الصغيرة، ويمكن أن تُسوق السيارة كمنافس أكثر عملية من جوك وغيرها مثل رينو كابتور وبيجو 2008 واوبل موكا X.

في الختام، من المتوقع أن يتم الكشف عن السيارة في النصف الثاني من العام، وسيبدأ الإنتاج في مصنع Onnaing بالقرب من مدينة فالنسيان الفرنسية، وهو نفس المصنع الذي يتم تصنيع ياريس فيه.