صور شيفروليه ايكوينوكس 2021 فيس ليفت تتسرب في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – رغم جهود جنرال موتورز في تمويه شيفروليه ايكوينوكس 2021 والتكتم على تفاصيلها، تسربت صور السيارة المحدثة في الصين مبكرا للنسخ الأساسية والأغلى في المجال.

تحديثات منتصف العمر للسيارة ليست ضخمة ولكنها كافية لإبقاء الكروس اوفر في المنافسة حتى قدوم الجيل الجديد.. ونلاحظ على الفور إعادة تصميم المصابيح الأمامية بشكل منقسم، مع تغييرات كذلك للشبك الأمامي وإضافة فتحات تهوية جديدة للمصد.

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وفي الخلف غيرت شيفروليه تصميم المصابيح الخلفية بشكل بسيط عبر إضافة عناصر داخلية جديدة مثل شعاع ضوئي على شكل Y، مع الإبقاء على الجوانب بدون تغييرات تقريبا.

وستتوفر ايكوينوكس 2021 بمحرك تيربو جديد سعة 1.3 لتر بقوة 165 حصان، مع محرك آخر تيربو سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات وقوة 237 حصان، وسيتم تدشين السيارة في الولايات المتحدة رسميا خلال أسابيع.