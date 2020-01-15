تويوتا لاندكروزر ستحصل على نسخة هايبرد بجيلها القادم

الخليج ٣٦٥ نت – بينما ينتظر الكثير من عشاق السيارات تدشين الجيل الجديد من تويوتا لاندكروزر، أعلن موقع Japan’s Best Car الياباني مؤخراً أن الصانعة اليابانية تنوي الكشف عن الجيل الجديد من الـSUV رباعية الدفع الأيقونية بنظام دفع هايبرد يضم محرك بنزين وآخر كهربائي خلال شهر أغسطس القادم.

في الوقت ذاته، يؤكد موقع Best Car Web also أن SUV تويوتا الرائدة ستتخلى عن محرك V8 سعة 5.7 لتر ذو قوة 381 حصان الحالي بالمحرك الهايبرد المستخدم في لكزس LC 500h كوبيه وLS 500h سيدان، والذي يعد من نوع V6 مزدوج التيربو 3.5 لتر مدعم باثنين من المولدات الكهربائية بقوة إجمالية 354 حصان، رغم عدم تأكيد ما إذا كانت لاندكروزر ستأتي مع نفس الناقل المتطور المتاح في لكزس LS 500h.

وعلى الرغم من أن هذا يعني انخفاض قدرة لاندكروزر الحصانية بجيلها القادم، إلا أنها لن تصبح أبطأ نظراً لأنها ستعتمد على منصة TNGA-F الجديدة الأخف وزناً مع الحفاظ على تصميم هيكل على الإطار مع نفس القدرة الأسطورية على الطرق الوعرة دون التضحية بالاعتمادية.

Advertisements

وبعيداً عن التغييرات الميكانيكية الثورية، من المتوقع أن تحصل لاندكروزر على تصميم تطوري مميز مع الاستمرار بالشكل البسيط المهيب، ولكن ببعض الإضافات التي تعطي الـSUV الأيقوني شخصية بارزة وحادة أكثر لتتناسب مع تصميمات تويوتا الحديثة.