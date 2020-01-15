جينيسيس GV80 2020 الجديدة كلياً تدشن نفسها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكثير من التشويقات والتسريبات، تم تدشين جينيسيس GV80 2020 كأول SUV من الصانعة الكورية الفاخرة لتنضم إلى طرازي G80 وG90.

قدمت لنا جينيسيس نسخة اختبارية من GV80 في 2017، وتأتي النسخة الإنتاجية الآن بتصميم مستوحى منها، ما يظهر مع الشبك الأمامي مثلثي الشكل والمصابيح الرباعية الأكبر حجماً، حيث تأتي الواجهة الأمامية مستوحاة من شعار العلامة الكورية.

بالجانبين، نلاحظ وجود زخارف معدنية كبيرة على الرفارف الأمامية مع اثنين من الخطوط الحادة المستمرة على الأبواب إلى الخلف، مع نوافذ مائلة للخلف مثل النسخة الاختبارية وعجلات 22 إنش، إضافة لمصابيح خلفية منفصلة وجناح خلفي صغير يمتد من السقف مع فاصل صغير على غطاء حقيبة الأمتعة وكلمة جينيسيس بخط كبير بين المصابيح الخلفية، في حين أن الكثير من ألواح الهيكل تأتي مصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن.

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بالمقصورة اعتمدت جينيسيس GV80 2020 أيضاً على نفس تصميم النسخة الاختبارية مع مقود ثنائي جلدي وشاشة عدادات رقمية بجانب شاشة ترفيهي معلوماتي 14.5 إنش يمكن التحكم بها عبر وحدة تحكم بالكونسول الوسطي تدعم التعرف على خط اليد لكتابة أسماء الوجهات المقصودة لنظام الملاحة، مع نظام عزل صوتي رائع يمنع ضوضاء الطريق ويحلل الضوضاء الخارجية لإرسال موجات صوتية عاكسة لها تمنعها.

تقدم الـSUV الفاخرة أيضاً مستوى متقدم من الأمان مع 10 وسائد هوائية قياسية، مثبت سرعة متكيف، تفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية، مساعد الطرق السريعة، مراقب انتباه السائق، مراقبة المرور الخلفي وتفادي الاصطدامات أثناء الركن، بجانب نظام تعليق هوائي إلكتروني متصل بكاميرا للتعرف على تضاريس الطرق والتكيف معها لأقصى راحة ممكنة.

هذا وستتوفر جينيسيس GV80 2020 باثنين من محركات البنزين حسب السوق الذي ستطرح به ليكون الأول 4 سلندر 2.5 لتر تيربو بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن.متر، مع خيار لمحرك V6 تيربو 3.5 لتر بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بدفع خلفي أو كلي للعجلات وناقل 8 سرعات أوتوماتيكي، على أن تصل أسواقنا خلال عدة أشهر من الآن.