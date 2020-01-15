رغم الركود.. "أوفر برايس" على 3 سيارات خلال "يناير"

كتب: باسل الحلواني

رغم حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات، إلا أن البيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة من الوكلاء أو مايعرف بظاهرة الـ"أوفر برايس"، عاودت الظهور من جديد، خلال شهر يناير الجاري، على 3 سيارات.

أول الطرازات التي شهدت زيادات سعرية هي الفئة الأولى من السيارة إم جي 5، التي حدد وكيلها في مصر سعرها الرسمي بـ 209.990 جنيه، بينما تباع السيارة فعلياً بحوالي 213 ألف جنيه، بعد الزيادات السعرية التي أقرها عدد من التجار والموزعين وبلغت 3 آلاف جنيه، مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار في ظل تزايد طلبات الشراء على السيارة.

وكذلك تتوافر إم جي 5 بفئتين من التجهيزات، الفئة الثانية وسعرها بـ229,990 جنيه، أما سعر الفئة الثالثة فيبلغ 239,990 جنيه.

كذلك أقر عدد من الموزعين والتجار زيادات سعرية على السيارة فيات تيبو، تقدر بـ6 آلاف جنيه، على أول 3 فئات من السيارة، رغم تراجع أسعار السيارة رسمياً، بالتزامن مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ووفقاً للقوائم السعرية المعلنة من وكيل فيات في مصر، فإن الأسعار الرسمية لفئات فيات تيبو كالتالي:

- فيات تيبو مانيوال Baseline بسعر189900 جنيه بانخفاض قدره 25 ألف جنيه حيث كان السعر السابق

214900 جنيه.

- فيات تيبو مانيوال Full option بسعر 204900 جنيه بانخفاض قدره 20 ألف جنيه حيث كان السعر السابق224900 جنيه.

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- فيات تيبو اوتوماتيك Baseline بسعر 249900 جنيه بانخفاض قدره 23 ألف جنيه حيث كان السعر السابق272900 جنيه.

- فيات تيبو اوتوماتيك Full option بسعر 284900 جنيه بانخفاض قدره 18 ألف جنيه حيث كان السعر السابق302900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Baseline بسعر 269900 جنيه بانخفاض قدره 19 ألف جنيه حيث كان السعر السابق 288900 جنيه.

- فيات تيبو هاتشباك Full option بسعر 309900 جنيه ،وهي فئة يتم طرحها لأول مرة.

وتشهد السيارة رينو لوجان كذلك زيادات سعرية "أوفر برايس"، تصل إلى 5 آلاف جنيه، على أول 4 فئات من السيارة، خاصةً بعد تزايد الطلب عليها من قبل العديد من العملاء، في ظل المفاجأة التي فجرتها شركة EIM، الوكيل الرسمي لرينو في مصر، بتخفيض أسعار عائلة لوجان خلال شهر نوفمبر الماضي، بأرقام تصل إلى 26 ألف جنيه.

وقال الوكيل المحلي إن التخفيضات المعلن عنها تأتي بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دخول سيارات "رينو لوجان" للسوق المصرية.

وأفادت الشركة بأن التخفيضات تطال عدد من فئات رينو لوجان سيدان العائلية الجديدة بالإضافة إلى سانديرو وستيب واي، حيث تراجعت أسعار الفئة الأولى من رينو لوجان بواقع 23.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 165.000 بدلًا من 188.000، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها الجديد 177.000 مقارنة بـ200.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة من لوجان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فقدت 25.000 من سعرها لتتراجع إلى 188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض.

وحصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض والتي بلغت 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 199.000 جنيه بدلًا من 225.000 جنيه.

أما رينو سانديرو هاتشباك الجديدة فقد انخفض سعرها بواقع 17.000 جنيه وأصبحت تباع بـ209.000 جنيه بدلًا من 226.000 جنيه.

كما فقدت رينو سانديرو ستيب واي كروس أوفر 17.000 جنيه من سعرها الرسمي، وعليه يصبح السعر الجديد 239.000 جنيه مقارنة بـ256.000 جنيه قبل التخفيض.