H9 الفارهة.. حلقة جديدة من مسلسل "الاستنساخ الصيني"

كتب: باسل الحلواني

أصبحت السيارات الصينية منافساً شرساً، لشركات السيارات العالمية، خاصةً بعدما قدمت بعض الشركات طرازات تشبه إلى حد كبير بعض السيارات الفارهة، بأسعار أقل بكثير عنها.

ومؤخراً كشفت شركة صناعة السيارات الصينية هونج تشي، عن سيارتها الجديدة الفاخرة H9، والتي تم استنساخها إلى حد كبير، من سيارات رولز رويس الفارهة، مايمثل فصلاً جديداً من اقتباس الصين لتصميمات العلامات الكبرى.

تتوافر السيارة السيدان الفارهة، بخيارين من الطلاء مثل طراز مايباخ، وقام بتصميم H9، بواسطة فريق تصميم عالي المستوى بقيادة المصمم الصيني دينج يانج فنج.

ويمتد الشعار الأمامي الأحمر للسيارة من منتصف الشبك الأمامي وحتى غطاء محرك السيارة، ما يسهل من التعرف عليها بمنتهى السهولة.

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وتحمل H9 محركاً V6 سوبرتشارجر سعة 3 لتر يولد عزم دوران قدره 380 نيوتن.متر،

وناقل حركة مزدوج القابض DCT400 يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 8 ثوان، كما تتميز السيارة بنظام تعليق هوائي.

أما من الداخل، فحصلت السيارة على لمسات فاخرة، حيث تم تزيينها بالأخشاب والجلود المطلية بالكروم، بالإضافة إلى اللمسات الحمراء المنتشرة بالمقصورة، كذلك فإن الكونسول الوسطي يحتوي على شاشتين مما يعزز من حداثة السيارة، وفي الخلف، تمتلك السيارة تصميم المقعدين بينهم مكيف هواء مخصص ولوحة تحكم لضبط المقاعد، لتوفر للركاب أقصى درجات الراحة والفخامة.