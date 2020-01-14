"هوندا" اليابانية تكشف عن طراز جديد من سيارتها الشهيرة "سيفيك"

كتب: باسل الحلواني

أطلقت عملاق صناعة السيارات اليابانية هوندا، عن الطراز الجديد من سيارتها الشهيرة سيفيك Type R.

ووفقاً للموقع الرسمي لهوندا، فإن الموديل الجديد Civic Type R يتألق بطلاء أزرق جديد حصري يحمل ااسم "Boost Blue"، مع

زيادة طفيفة في حجم شبكة المبرد من أجل تحسين دخول الهواء، بالإضافة إلى تعديل أقراص وبطانات المكابح من أجل زيادة قوة الكبح، كما تتألق المقصورة الداخلية بمقود جديد مكسو بفرش فخر يعرف باسم ألكانترا .

وتعتمد Civic Type R على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، يزأر بقوة 320 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 420 نيوتن متر، ولم تفصح هوندا عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد من أيقونتها الرياضية Civic Type R.