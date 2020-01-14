كتب: باسل الحلواني كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية شانجان، عن أحدث علاماتها التجارية UNI، التي تستهدف بها فئة الشباب بشكل كبير. وأطلقت "شانجان"، الشريك المحلي السابق في الصين لفورد وبيجو وستروين، طراز UNI T، ليكون باكورة إنتاجها من السيارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv. Advertisements ويصل طول السيارة الصينية الجديدة إلى 177 إنش وعرضها 73 إنش، مع تصميم خارجي يشمل شبكة تهوية مثيرة للاهتمام ومصابيح أمامية LED ولمسات برتقالية، فيما تظهر السيارة بخط أنيق في السقف بنفس اللمسات البرتقالية البراقة مع مصابيح خلفية جريئة وجناحين يمتدان من السقف وأنابيب عادم رباعية. فيما تظهر السيارة بخط أنيق في السقف بنفس اللمسات البرتقالية البراقة مع مصابيح خلفية جريئة وجناحين يمتدان من السقف وأنابيب عادم رباعية. ومن المنتظر أن تتوافر السيارة بمحركين، الأول تيربو 1.5 لتر، والثاني تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر. ولم تكشف الشركة الصينية عن الأسعار الرسمية لـ" "UNI Tالجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر UNI T.. أحدث سيارة صينية رياضية متعددة الاستخدامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.