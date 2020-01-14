دودج دورانجو القادمة تظهر أثناء اختبارها في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – لم تحصل دودج دورانجو على أي تحديثات شاملة منذ موديل 2014، باستثناء بعض النسخ الجديدة والإصدارات الخاصة، وقد كشفت صور تجسسية أن دورانجو تستعد أخيرا لتلقي بعض التحديثات الهامة.

دودج موهت مقدمة دورانجو، والتي تلمح لشبكة تهوية بتصميم أكثر صندوقية مع مصابيح ضباب مرتفعة مقارنة بمصابيح الموديل الحالي، مع تصميم مختلف كذلك للمصابيح الأمامية.

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كما ستطرح جنرال موتورز نسخة هجينة خفيفة لدورانجو، غالبا بنفس محركات رام 1500، والتي تشمل محركات V6 سعة 3.6 لتر وV8 سعة 5.7 لتر.

وسيتم إنتاج دورانجو الجديدة في مصنع Jefferson Assembly مع استثمار الشركة لـ 3 مليار دولار هناك (11.25 مليار ريال)، مع قيام المصنع أيضا بإنتاج جيب جراند شيروكي الجيل القادم.