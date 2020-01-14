تعرف على آلية الاستعلام عن مخالفات الزائرين وكيفية سدادها

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آلية استعلام زوار المملكة الذين لا يملكون حسابات على منصة “أبشر”، عن المخالفات المرورية المسجلة على سياراتهم والتي يجب أن تُسدد قبل مغادرتهم أراضي المملكة.
حيث أشارت الإدارة إلى أنه أصبح بإمكانهم الإستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لوجود حساب مفعّل، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر”.
- الذهاب لقائمة “أفراد” في الصفحة الرئيسية.
- اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين.
- إدخال رقم الحدود أو رقم الهوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم عرض تفاصيل المخالفة وآلية السداد من خلال رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي.
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