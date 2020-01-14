بالمستندات.. التفاصيل الكاملة لبراءة "سلطان" في قضية "السيارات الكيا"

كتب: باسل الحلواني
قضت محكمة جنايات بورسعيد، ببراءة رجل الأعمال محمد سلطان، أحد أكبر مستوردي السيارات في مصر، وصاحب شركة "سلطان أوتو"، بعد عجزه عن إثبات منشأ سيارات تم استيرادها عام 2018، ضمن مستندات الإفراج الجمركي.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ورئيس هيئة الدفاع، إنه قدم 12 حافظة للمحكمة لإثبات براءة رجل الأعمال، وإيقاف الحكم.
أضاف "أبو المجد"، أنه قام بإحضار خطاب من مصنع كيا بـ"سلوفاكيا"،يتضمن إثبات أن السيارات أوروبية المنشأ وتابعة للاتحاد الأوروبي، وتم اعتماده من كاتب العدل بسلوفاكيا، ممهورا بخاتم شعار الجمهورية، مشيداً بقضاء مصر الشامخ العادل.
وحصلت "سيارات الوفد"، على نسخة من المستندات التي قدمها رئيس هيئة الدفاع للمحكمة لإثبات البراءة.
محمد سلطان
جانب من المستندات التي قدمها دفاع "سلطان"
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