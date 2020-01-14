تعرف على اشتراطات تنظيم نشاط إيقاف السيارات بالرياض

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت أمانة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اشتراطات تنظيم نشاط ايقاف السيارات في المنطقة، وتشمل مايلي: توفير مواقف خاصة أو مستأجرة تناسب حجم المنشأة.

تقديم مخطط لسير السيارة مرورياً.

تركيب كاميرات أمنية موافقة لشروط ومواصفات وزارة الداخلية.

وضع لوحة ارشادية توضح تقديم “خدمة ايقاف السيارات” في الموقع.

انشاء منصة تحكم “كاونتر” معينة بتنظيم السيارات.

توحيد زي الموظفين مع إبراز شعار المنشأة والبطاقة التعريفية.

حصول راكن السيارة على صحيفة سوابق من الجهات المختصة.

أن يحمل راكن السيارة رخصة قيادة سارية المفعول

تسليم متلقي الخدمة إيصالاً يثبت تسلم السيارة.

تخصيص نقطة استلام وتسليم السيارات، في حدود الملكية ولا تكون ضمن أرصفة المشاة أو الطريق العام.

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