أهم مواصفات فورد توروس 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اخيراً فورد توروس 2020 الجديدة كلياً الى السعودية على، والتي تتمتع يتصميم جذاب مع قدر كبير من التقنيات الحديثة والمتقدمة، فدعونا نتعرف اليوم على أهم مواصفاتها.

تأتي توروس 2020 الجديدة كلياً مع هيكل أكثر طولاً وعرضاً من السابق مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن وتأتي بتصميم مميز وطابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلاً مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها السابقة.

بالمقدمة، حصلت توروس على شبك سداسي مع عناصر مُطعّمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضاً كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب، في حين كانت التغييرات الأكبر بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل.

كما صنع الهيكل الخارجي من صلب البورون الذي يعد أقوى من الصلب العادي بأربعة مرات وأخف وزنا مما يوفر حماية أكبر لمختلف الركاب داخل المقصورة.

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ومن الداخل تأتي توروس 2020 بكسوة جلدية فاخرة وبكونسول وسطي بتصميم مميز وشاشة عرض تحتوي على العديد من الخيارات الترفيهية والتقنيات الجديدة مع مقود بتصميم جديد وشاشة ترفيه لمسية 8 إنش بنظام 3 SYNC مع تطبيق AppLink لدعم التحكم بمشغل الموسيقى والمكالمات الهاتفية من الهواتف الذكية مباشرة، مع دعم ىبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة والأوامر الصوتية، بجانب خيار للحصول على مكيف ثلاثي المناطق ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً في 8 وضعيات تدعم التبريد والتدفئة إضافة لفتحة سقف بانورامية وخيار نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen يضم 14 مكبر صوت ودعم الشحن اللاسلكي.

وتقدم توروس 2020 أيضاً مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المختلفة التي تشتمل على مثبت السرعة المتكيف، مصابيح أمامية متكيف، مساعد البقاء في المسار، مراقب مستوى انتباه السائق، التخفيف من خطر الاصطدامات، الركن الأوتوماتيكي، الكبح التلقائي في حالة الطوارئ ورصد البقعة العمياء ومراقب لضغط الإطارات.

هذا وتأتي فورد توروس 2020 الجديدة كلياً بكافة فئاتها مع محرك 4 سلندر ايكوبوست 2 لتر يعطي قوة 240 حصان وعزم 390 نيوتن.متر واستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.