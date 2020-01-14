تعرف على حقك كمشتري سيارة جديدة في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حقوقك كمشتري عند شراء سيارة جديدة في المملكة، كالتالي: أن تجد بطاقة اقتصاد الوقود عند عرض السيارة للبيع على سيارات موديلات 2015 وما بعدها.

أن يفصح لك بوضوح على النافذة الجانبية للسيارة عن أجزائها الاضافية (الاكسسوارات).

الحصول على كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية باللغة العربية.

الحصول على فاتورة الشراء.

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