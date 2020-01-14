كيا تيلورايد قد تحصل على نسخ فاخرة وللتضاريس الوعرة

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور حوالي عام على تدشين كيا تيلورايد في معرض ديترويت 2019، أشارت تقارير إلى أن كيا تستعد لطرح عدة نسخ جديدة للـ SUV لجذب جمهور جديد لها.. ولكن لا توجد تأكيدات بعد على هذا.

التقارير تشير إلى نسخة أكثر فخامة لتيلورايد مع نسخة أخرى بإطارات أكبر لجميع التضاريس وألواح حماية للجسد، وهذا كل ما نعرفه حتى الآن.

السؤال هنا عن توقيت هذه الإشاعات، خاصة مع التجهيز لتدشين جينيسيس GV80 الفاخرة في 16 يناير.. هل ترغب كيا في طرح نسخة جديدة لتيلورايد لتقع في المنتصف بين تيلورايد القياسية وGV80 الجديدة من ناحية الفخامة والسعر؟، خاصة مع استمرار الرواج الهائل للـ SUV حول العالم.

مع ذلك لنذكر أن النسخة الأعلى في مجال تيلورايد الحالية هي ممتازة بالفعل مع العديد من اللمسات الفاخرة والتقنيات المتطورة التي تشمل جلود نابا ومقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها وشاشة عرض رأسية وعدد واسع من أنظمة السلامة الحديثة والمزيد.