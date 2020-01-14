فيلم Ford v Ferrari يحصل على أربع ترشيحات للأوسكار

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الخليج ٣٦٥ نت – في عام 1966، دخلت فورد في منافسة صعبة للفوز بـ Le Mans ضد فيراري، والتي فازت بالسباق لستة أعوام متتالية قبلها حتى الفوز التاريخي الصادم لفورد بسيارة GT40، والآن تتحد فيراري وفورد في منافسة أخرى صعبة، هذه المرة في الأوسكار مع حصول فيلم Ford v Ferrari على أربع ترشيحات مختلفة، منهم لجائزة أفضل فيلم.
الفيلم سيواجه منافسة شرسة من ثمانية أفلام أخرى مثل جوكر وIrishman و Marriage Story و 1917 وParasite و Once Upon a Time in Hollywood.
توجد فرصة أخرى حقيقية لفوز الفيلم في قائمة أفضل مؤثرات صوتية لاتحاد أصوات محرك الثمانية سلندر لـ GT40 ومحرك الـ V12 لفيراري لإنتاج سيمفونية رائعة من القوة، مع تقديم الممثلين مات دامون وكريشان بيل لأداء ممتاز في الفيلم.
سنعرف النتائج مع بدء حفل الأوسكار الثاني والتسعين في فبراير 9.
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