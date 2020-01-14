"بوجاتي" تسعى لكسر حواجز السرعة بسيارة خارقة

تسعى شركة صناعة السيارات الشهيرة "بوجاتي"، لكسر حواجز السرعة مجدداً، بموديل جيسكو الجديد الذي سيحل محل اجيرا RS، ما قد يجعلها أسرع سيارة إنتاجية في العالم، خاصةأن تجربة بوجاتي كانت مع سيارة اختبارية.
وكانت "بوجاتي"، أول شركة تتعدى حاجز الـ 480 كم/س بموديل شيرون سوبر سبورت300+.
ومن المنتظر أن تقدم السيارة الخارقة الجديدة خلال معرض جنيف للسيارات، وبحسب عدد من الخبراء فإنها ستتخطى حاجز الـ 500 كم/س.
وبحسب عدد من مواقع السيارات العالمية فإن السيارة ستكون مبنية على منصة آخر موديلات "جيسكو".
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