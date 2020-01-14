كتب: باسل الحلواني
أزاحت شركة صناعة السيارات الفارهة "لينكولن"، الستار عن أحدث نموذج من سياراتها رباعية الدفع الهجينة "أفياتور".
وجاءت السيارة الجديدة بهيكل كبير ووزن 3 أطنان، وزودت بتقنيات حديثة تجعلها تقطع مسافة 100 كلم بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 10.23 لتر تقريبا.
واتسمت المقصورة الداخلية للسيارة بالفخامة، حيث زودت بمقاعد جلدية تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة أنيقة يتداخل فيها الجلد مع الكروم، مزودة بشاشة متطورة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارةعبر الكاميرات.
تحمل aviator محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات، ومحرك كهربائي إضافي، يمنحانها معا قوة تعادل 494 حصانا، يمكنانها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.5 ثانية تقريبا.
ووفقاً لـ"لينكولن"، فإنه من المنتظر أن يتم طرح السيارة بأسعار تبدأ من 68.8 ألف دولار، مايعادل 1093232جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الجيل الجديد من سيارة الدفع الرباعي الهجينة "لينكولن أفياتور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.