شاهد الجيل الجديد من سيارة الدفع الرباعي الهجينة "لينكولن أفياتور"

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الفارهة "لينكولن"، الستار عن أحدث نموذج من سياراتها رباعية الدفع الهجينة "أفياتور".

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل كبير ووزن 3 أطنان، وزودت بتقنيات حديثة تجعلها تقطع مسافة 100 كلم بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 10.23 لتر تقريبا.

واتسمت المقصورة الداخلية للسيارة بالفخامة، حيث زودت بمقاعد جلدية تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة أنيقة يتداخل فيها الجلد مع الكروم، مزودة بشاشة متطورة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة

عبر الكاميرات.

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تحمل aviator محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات، ومحرك كهربائي إضافي، يمنحانها معا قوة تعادل 494 حصانا، يمكنانها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.5 ثانية تقريبا.

ووفقاً لـ"لينكولن"، فإنه من المنتظر أن يتم طرح السيارة بأسعار تبدأ من 68.8 ألف دولار، مايعادل 1093232جنيه مصري.