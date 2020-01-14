بعد كسر الدولار حاجز الـ16 جنيهاً.. هل تشهد أسعار السيارات الجديدة والمستعملة تراجعاً جديداً؟

كتب: باسل الحلواني

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها، وسط توقعات بأن يواصل الدولار انخفاضه خلال الفترة المقبلة، بعد التراجع الملحوظ الذي شهده خلال العام الماضي، مادفع "سيارات الوفد"، لسؤال الخبراء والمتخصصين :"هل تشهد أسعار السيارات تراجعاً جديداً بعدما كسر الدولار حاجز الـ16 جنيها؟".

يرى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 للبيع، ليتراجع بذلك نحو 14 قرشاً منذ يوم الأربعاء الماضي، يعكس تحسن الاقتصاد المصري، ويؤكد على نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي، لكنه لن يكون له تأثير على أسعار السيارات في الوقت الحالي.

أكد "زيتون"، أن تأثير تراجع الدولار أمام

الجنيه سوف يظهر على قطاع السيارات، بعد وصول قيمة الخفض إلى جنيه، مثلما حدث في المرتين السابقتين.

وأوضح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات بمختلف طرازاتها.

أضاف أن شركات السيارات قدمت تخفيضات على الأسعار خلال الفترة الماضية لعاملين أساسيين، هما المنافسة في السوق المحلية، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

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من جانبه أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار سيارات مصر، أن سوق السيارات يواجه تراجعاً كبيراً في حركة البيع والشراء، خلال الفترة الأخيرة، في ظل

انتظار قطاع كبير من المستهلكين لاستقرار أسعار السيارات الجديدة.

ولفت "حماد"، إلى أن أسعار السيارات المستعملة تأثرت بتراجع أسعار الدولار، خلال العام الماضي، وكذلك بإتفاقتي الشراكة الأوروبية والتركية، وتراجعت بعضها بنسبة 20%، أي مايعادل حوالي 50 ألف جنيه تقريباً، للسيارات التي يتراوح سعرها من 250 ألف إلى حوالي 300 ألف، مضيفاً:"على سبيل المثال السيارة تويوتا كورولا الفئة الثانية مستعملة كانت تباع بحوالي 280 ألف جنيه، وتراجعت أسعارها إلى 230 ألف جنيه، أما مازدا 3 موديل 2017 مستعملة فكانت تباع بحوالي 300 ألف جنيه، وتراجعت إلى 250 ألف جنيه، كذلك أصبح سعر ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2015، مابين 185 إلى 190 ألف جنيه، بدلاً من 230 ألف جنيهاً، وأوبل كورسا 2017 تراجعت من 250 ألف إلى حوالي 200 ألفاً".

وتوقع "حماد"، تراجع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة حال استمرار الدولار في الانخفاض أمام الجنيه خلال 2020.