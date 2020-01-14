ظهور سري لرباعية الدفع الروسية "أوروس كومندنت"

كتب: باسل الحلواني

حازت الصور الأولية المسربة للسيارة الروسية رباعية الدفع أوروس كومندنت، على إعجاب عشاق السيارات الفاخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم وضوح الصور.

ووفقاً لعدد من مواقع السيارات العالمية، فإن الشركة الروسية تكثف

جهودها لسرعة الانتهاء من تصنيع " أوروس كومندنت"، لكنها لم تعلن بعد عن الموعد الرسمي لطرح السيارة.

وسمحت وظهرت السيارة رباعية الدفع المرتقبة بأبعاد لاتزيد إلا قليلا

عن أبعاد شقيقتها السيدان "سينات"، حيث يبلغ طولها نحو 5.6 – 5.7 متر. لكنها تزيد كثيرا عن منافستيها الرئيسيتين Bentley Bentayga و Rolls-Royce Cullinan.

ومن المتوقع أن تحمل رباعية الدفع الروسية محركاً هجيناً سعة 4.4 لتر ينتج قوة 600 حصان و880 نيوتن/متر من عزم الدوران.