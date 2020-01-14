تفاصيل تقديم جوائز كبرى في ختام رالي داكار السعودية 2020

الخليج ٣٦٥ نت – ستُقدم شركة القدية للاستثمار جوائز القدية الكبرى في المرحلة النهائية من سباق رالي داكار السعودية 2020، والتي تستعد القدية لاستضافتها في آخر 20 كيلومتر من سباق اليوم الأخير.

وأوضحت الشركة أن جائزة القدية ستُمنح لكل فئة من فئات رالي داكار الخمسة، للذين يتمكنون من إكمال السباق حول موقعها في أفضل توقيت، وأشارت أيضاً إلى أن المتسابقين سيعبرون في المرحلة الثانية عشرة تضاريس وعرة في آخر 100 كيلومتر، والتي تنطلق من حرض شرق العاصمة الرياض إلى غربها حتى يصلوا إلى خط النهاية أمام جرف القدية المميز، من إجمالي مسافة الرحلة البالغة 7,500 كم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار “مايكل رينينجر”: “نحن لسنا فخورين فحسب باستضافة خط النهاية لهذا السباق الشهير عالمياً، بل نعتز أيضاً بتقديم جوائز القدية الكبرى المميزة للفائزين بالجزء الأخير من هذه المرحلة النهائية، وهذا يعزز إلتزامنا بأن نكون جزءاً من منظومة رياضة السيارات في المملكة”، وأضاف: “بالنسبة لنا يمثل رالي داكار مجرد البداية، حيث بدأنا بإنشاء عاصمة رياضة السيارات في العالم في القدية”.

يُذكر أن الحفل النهائي لرالي داكار السعودية 2020 سيكون أمام جرف القدية بعد انتهاء السباق، وسيشمل حفلاً موسيقياً ضخماً لنخبة من المشاهير والفنانين.