استدعاء 1,823 سيارة فورد ايكوسبورت لتصحيح خطأ بنوع الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,823 سيارة فورد ايكوسبورت Ecosport موديلات من 2016 إلى 2019 ضمن حملة حملة تصحيح، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء لوجود خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك،بنزين “95”، عن الوقود الفعلي للسيارة بنزين “91”.

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي؛ لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من تمديد فترة الضمان على حسب سنة الموديل، كالتالي: