- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,823 سيارة فورد ايكوسبورت Ecosport موديلات من 2016 إلى 2019 ضمن حملة حملة تصحيح، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
وجاء هذا الاستدعاء لوجود خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك،بنزين “95”، عن الوقود الفعلي للسيارة بنزين “91”.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي؛ لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من تمديد فترة الضمان على حسب سنة الموديل، كالتالي:
- 2016: 24 شهراً إضافياً أو 40,000 كم.
- 2017: 18 شهراً إضافياً أو 30,000 كم.
- 2018: 12 شهراً إضافياً أو 20,000 كم.
- 2019: 6 أشهر إضافية أو 10,000 كم.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 1,823 سيارة فورد ايكوسبورت لتصحيح خطأ بنوع الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.