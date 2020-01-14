توضيح موعد بدأ سريان ضمان السيارة الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن حقوق المستهلك فيما يخص ضمان السيارات، وهم كالتالي: الضمان يبدأ من تاريخ البيع الأول بين الوكيل والمعرض.

في حال قيام المستهلك بشراء سيارة من أحد المعارض، فعلى المعرض أن يفصح عن تاريخ بداية الضمان بالتحديد. وأخيراً، فقد دعت الوزارة في منشور توعوي المستهلكين إلى تحرِّي تاريخ بدء الضمان بالتحديد عند شراء السيارة.

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