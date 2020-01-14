تعرف على غرامة عدم وجود تأمين لسيارتك

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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم وجود تأمين سارٍ على السيارة، حيث أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة”، وأوضح المرور أن غرامة عدم وجود تأمين للسيارة تتراوح بين 100 و150 ريالاً.
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