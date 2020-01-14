تعرف على غرامة عدم وجود تأمين لسيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم وجود تأمين سارٍ على السيارة، حيث أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.‏‎

وجاءت التغريدة، كالتالي: “عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة”، وأوضح المرور أن غرامة عدم وجود تأمين للسيارة ‏تتراوح بين 100 و150 ريالاً‎.