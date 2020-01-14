تيسلا موديل S الجديدة تشعل المنافسة مع مرسيدس EQS وبورشه تايكان

كتب: باسل الحلواني
تعد السيارة الجريئة تيسلا موديل S،نموذجاً عصرياً للسيارات الكهربائية، منذ طرحها في عام 2012، ما دفع شركة صناعة السيارات الأمريكية تيسلا، للكشف عن خطتها لتقديم الجيل القادم من موديل S، الذي من المنتظر أن يحظى بتصميمأكثر جرأة من الموديل الحالي.
ويتوافر موديل S الأصلي بعدد من النسخ مثل القياسية ونسخة المدى الطويل ونسخة الأداء، مع تقديم نسخ Insane و Ludicrous لاحقا والتي تنافس أداء السياراتالخارقة.
ومن المتوقع أن يشمل الجيل الجديد نسخة أساسية بموتور واحد ودفع خلفي، مع نسخة أخرى بموتورين ودفع رباعي والنسخة الأكثر جنونا بثلاث موتورات مثلما هو الحال مع سايبرتراك الجديدة.
ومن المنتظر أن تواجه تيسلا موديل S الجديدة منافسة من بورشه تايكان وأودي اي ترون GT القادمة ومرسيدس EQS وفيسكر ايموشن.
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