بالأسماء.. الرابحون في مسابقة سيارة العام بأمريكا الشمالية

كتب: باسل الحلواني

تمكنت سيارة شيفورليه الشهيرة "كورفيت" 2020، من اقتناص لقب سيارة العام بأمريكا الشمالية، متفوقة على عدد كبير من المشاركين في التصفيات النهائية من مسابقة

"الأفضل"، وفي مقدمتهم تويوتا سوبرا وهيونداي سوناتا.

أما في فئة السيارات SUV فحصلت كيا تيلورايد التي يتم تصنيعها في

جورجيا، على جائزة الأفضل، وجاء كلاً من هيونداي باليسايد ولينكون أفيتور في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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وحصلت جيب جلاديتور، على جائزة الأفضل في فئة الشاحنات، متفوقة على رام Heavy Duty وفورد رينجر المعاد تصميمها.