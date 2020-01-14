تويوتا تكشف عن ملامح خطتها في مجال السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني
تخطط شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، لبيع 500 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2025.
ومن المنتظر أن تقوم "تويوتا" بالتحول التدريجي إلى تصنيع السيارات الكهربية، عبر إنتاجها 10 آلاف وحدة فقط العام الجاري، و 30 ألفوحدة عام 2021.
وتشهد السيارات الكهربائية طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وباتت تتصدر اهتمامات كبريات شركات السيارات العالمية.
جدير بالذكر أن عملية تحول "تويوتا" نحو السيارات الكهربائية، تسير بخطوات بطيئة، فيظل تركيزها الأساسي على السيارات الهجين.
وكانت الشركة اليابانية قد كشف مؤخرا عن سيارة كهربائية بميزات خاصة تجعل منها واحدة من أكثر المركبات الكهربائية تطورا في العالم، تحمل اسم LQ، وجاءت السيارة بهيكل مميز مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة والخفيفة، مزود بكاميرات تساعد السائق على رؤية كامل محيط السيارة.
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