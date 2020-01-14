جاكوار لاندروفر تنتصر على شركة صينية سرقت تصميم سيارتها

الخليج ٣٦٥ نت – بدأ كل هذا عام 2016 عندما قررت جاكوار لاند روفر مقاضاة جيانجلينج موتور بسبب انتهاك حقوق الملكية، حيث تبدو سيارة صانع السيارات الصيني Land Wind X7 مطابقة تقريباً لسيارة رينج روفر إيفوك، فالاختلافات بين الاثنين طفيفة لن تلاحظها إلا بمشاهدتها عن كثب.

في مارس الماضي، تمكنت JLR من تحقيق نصر بموجب القانون الصيني، والذي أدى إلى إصدار المحكمة قراراً بإيقاف جميع أعمالها الغير قانونية، بما في ذلك تصنيع Land Wind X7 وعرضها للبيع، ولكن لم تنتهي القضية حينها عند ذلك الحد، واليوم يمكن أن نؤكد أنها انتهت، فمؤخراً قدمت شركة جيانجلينج استئنافاً على حكم المحكمة، ولكن بعد مراجعة القوانين الصينية، فقد رفضت المحكمة الاستئناف، ولا يبدو أن هناك مكان آخر يمكن أن تلجأ إليه الشركة الصينية.

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يذكر أن سيارة Land Wind X7 على الرغم من كونها شبيهة بإيفوك، إلا أنها أقل تكلفة بكثير، حيث تباع بما يعادل 20,000 دولار (75,000 ريال) مقابل 42,650 دولار (160,000 ريال) لرينج روفر إيفوك.

لا يعد هذا الإنتصار أمراً كبيراً لـ JLR فحسب، بل هي سابقة جديدة تؤكد أن صانعو السيارات الصينيون الآخرون عرضة لدعاوى قضائية من قبل شركات صناعة السيارات الغربية بسبب انتهاكات حقوق الملكية، ولكن يجب ألا ننسى أن هذا النصر القانوني استغرق أربعة سنوات، وهي مدة أطول من المفترض بالتأكيد.