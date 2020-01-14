القبض على موظفين بجنرال موتورز لتسابقهما بسيارتي كورفيت C8

الخليج ٣٦٥ نت – قبضت الشرطة على موظفين من جنرال موتورز الأسبوع الماضي بتهم أنهما كانا يتسابقان بسيارتين كورفيت ستينغراي 200 في شوارع بولينج جرين بولاية كنتاكي.

يذكر أنه تم القبض على موظفي الشركة ألكساندر ثيم ومارك دركاتز مساء 8 يناير الجاري لتجاوزهم الحد الأقصى للسرعة 72 كم/س بأكثر من 41 كم/س، وفي ولاية كنتاكي، فإن تجاوز الحد الأقصى للسرعة بـ 41 كم/س يكفي لتدخل إلى قاعة المحكمة والقبض عليك، وهو ما حدث للموظفين بسبب القيادة المتهورة والسباق على الطرق العامة.

يفيد التقرير أنه تم القبض على ثيم البالغ من العمر 27 عام وهو يقود سيارته بسرعة 193 كم/س، بينما قُبض على ديركاتز البالغ من العمر 30 عام وهو يقود سيارته بسرعة 160 كم/س، ثم هناك سيارة كورفيت ثالثة لكن يبدو أنها لم تشارك في السباق.

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بعد القبض على الرجلين، تم سحب سيارتي كورفيت إلى مكان قريب، ومن جانبها علقت جنرال موتورز على الأمر ببيان مؤكدة أنها تُجري تحقيقات في الوقت الحالي، وأن الشركة تضع السلامة ضمن أولوياتها القصوى.

يذكر أن ديركاتز يعمل مهندساً كهربائياً في الشركة بينما يعمل ثيم مهندساً يعمل على أنظمة الحث والعادم، وتم وضع الاثنين في سجن مقاطعة وارين الإقليمي وتغريمهم بـ 1,000 دولار.